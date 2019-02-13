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    أمن القاهرة يكثف تواجده بميدان السيدة نفيسة قبل بدء الليلة الختامية للمولد

    09:17 م الأربعاء 13 فبراير 2019
    أمن القاهرة يكثف تواجده بميدان السيدة نفيسة قبل بدء الليلة الختامية للمولد

    مولد السيدة نفيسة - أرشيفية

    كتب- محمود مصطفى:

    كثفت قوات الأمن من تواجدها بميدان السيدة نفيسة، استعدادا لليلة الختامية للمولد التي تبدأ مساء الأربعاء، ويحييها الشيخ محمود التهامي والشيخ ياسين التهامي نقيب وعميد المنشدين.

    ودفعت مديرية أمن القاهرة، بقوات تأمين من الجنود اصطفت بمدخل شارع السيدة نفيسة وفي منتصفه وأمام المسجد، لعدم الدخول بأي أشياء خارجة.

    فيما تجوب دورية متنقلة أرجاء ميدان السيدة نفيسة، لتفقد الحالة الأمنية قبيل انطلاق فعاليات الليلة الختامية.

    مولد السيدة نفيسة قوات الأمن محمود التهامي ياسين التهامي

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