أمن القاهرة يكثف تواجده بميدان السيدة نفيسة قبل بدء الليلة الختامية للمولد

كتب- محمود مصطفى:

كثفت قوات الأمن من تواجدها بميدان السيدة نفيسة، استعدادا لليلة الختامية للمولد التي تبدأ مساء الأربعاء، ويحييها الشيخ محمود التهامي والشيخ ياسين التهامي نقيب وعميد المنشدين.

ودفعت مديرية أمن القاهرة، بقوات تأمين من الجنود اصطفت بمدخل شارع السيدة نفيسة وفي منتصفه وأمام المسجد، لعدم الدخول بأي أشياء خارجة.

فيما تجوب دورية متنقلة أرجاء ميدان السيدة نفيسة، لتفقد الحالة الأمنية قبيل انطلاق فعاليات الليلة الختامية.