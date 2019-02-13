رئيس البرلمان يحذر من الربط بين تعديل الدستور وولاية الرئيس السيسي

كتب- أحمد علي:

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من "وقوع بعض النواب في فخ الربط بين التعديلات الدستورية المقترحة، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة فيما يتعلق بمد مدة الرئاسة".

جاء ذلك تعقيبا، على حديث بعض النواب، خلال كلماتهم، بتأييد التعديلات من أجل استمرار الرئيس السيسى في منصبا رئيسا للبلاد، لاستكمال انجازاته.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن طلب تعديل الدستور المقدم من ١٥٥ عضوا بالبرلمان.

وقال عبدالعال، إن "تعديل مدة الرئاسة، ليس لها أي علاقة بالرئيس السيسي من قريب أو بعيد"، لافتًا إلى أن "مدة الرئيس السيسي تنتهي في عام 2022 وبعد انتهائها، يمكن للنواب أو المواطنين ممارسة ضغوطًا على الرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح مرة أخرى مثلما حدث من قبل".