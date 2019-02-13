  • عاجل:لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - نصر حسين داي 0

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاتحاد الأفريقي الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    برلماني: شاركت في حملات شعبية لتعديل الدستور

    08:52 م الأربعاء 13 فبراير 2019
    برلماني: شاركت في حملات شعبية لتعديل الدستور

    النائب السيد حجازي

    كتب - أحمد علي:
    أعلن النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات المقترحة على الدستور، مشيرًا إلى أنها تهدف للمصلحة العامة للبلاد وصالح المواطنين.

    جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة، بشأن طلب تعديل الدستور المقدم من عدد ١٥٥ عضوًا بالبرلمان.

    وقال حجازى، إن التعديلات المقترحة على الدستور، تأتي انطلاقا من طلبات ومقترحات المواطنين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه شاهد حراكا شعبيا كبيرا، لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدة الرئاسة، ليتمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من استكمال إنجازاته.

    وأضاف أن ما تقدم به النواب من مقترحات، هي مطالب شعبية في البداية، موضحا أنه كان أحد المشاركين في تلك الحملات الشعبية التي طالبت بتعديل الدستور.

    وتوقع عضو مجلس النواب، موافقة الشعب المصرى على التعديلات خلال الاستفتاء الشعبي عليه.

    ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، غدًا الخميس، على مبدأ تعديل الدستور.

    تعديل الدستور السيد حجازي مجلس النواب

    الخبر التالى:

    إمام "السيدة نفيسة": منعنا الأنشطة التي تنتهك حرمات المسجد خلال الاحتفال بالمولد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان