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أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. "الأرصاد" تكشف عن موجة طقس سيئ جديدة

09:28 ص الإثنين 11 فبراير 2019
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. "الأرصاد" تكشف عن موجة طقس سيئ جديدة

أرشيفية

كتب - محمد خميس:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا شتويًا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.
وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، خاصة الشمالية الشرقية، مؤكدًا أنه بداية من الأربعاء المقبل ستشهد البلاد موجة جديدة من الانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع سقوط الأمطار.
وأشار إلى أن هذه الموجة ستستمر حتى نهاية يوم الجمعة المقبل.

موجة طقس جديدة هيئة الأرصاد الجوية شديد البرودة أحمد عبدالعال

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