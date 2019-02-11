اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض مصر الدولي الثالث للبترول

(مصراوي):

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثالث للبترول "إيجبس 2019"، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من وزراء البترول العرب والأفارقة، ومسئولي ورؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية العاملة في "صناعة البترول".

وينعقد "إيجبس 2019"، تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية لاحتياجات الغد من الطاقة".

وتتضمن فعاليات المؤتمر هذا العام 6 جلسات رئيسية، بمشاركة 200 متحدث، و1200 من أعضاء الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر والمعرض، بمشاركة 400 شركة و13 دولة في أجنحة على هامش المعرض.