"الأرصاد" توضح: ظواهر جوية "غريبة" تتحكم في طقس مصر- فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- عبدالرحمن علاء:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك بعض الظواهر الجوية تتحكم في حالة الجو في مصر حاليًا، لافتًا إلى أن حدوث هذه الظواهر مرتبط بموقع مصر الجغرافي.

وأضاف عطا في حوار مع "مصراوي" ينشر لاحقًا، أن حالة الجو مرتبطة بحالة الكتلة الهوائية التي تتعرض لها البلاد، فشمال مصر يتعرض باستمرار للكتل الهوائية الباردة القادمة من البحر المتوسط ومنخفض قبرص الهوائي، أما جنوب مصر يتعرض للكتلة الهوائية الساخنة القادمة من جنوب القارة وشمال السودان، فحالة الطقس مرتبطة بأي من الكتلتين سيتغلب على الآخر.

وتابع: "ما حدث الأسبوع الماضي من ارتفاع درجة الحرارة إلى 31 درجة في القاهرة، يرجع إلى امتداد لرياح موسمية بكتل الهواء ساخنة قادمة من جنوب البلاد، وهذه الكتل الهوائية تغلبت على الكتلة الباردة"، مؤكدًا أن ذلك ليس من الطبيعي في هذا الوقت من العام لأن درجة الحرارة وصلت في شمال الصعيد 33 وجنوب الصعيد وصلت إلى 37.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الظاهرة إحدى الظواهر الجوية الغريبة، والتي حدثت بسبب التغيرات المناخية التي تتعرض لها مصر، لافتًا إلى أنه من الصعب التنبؤ بحدوث مثل هذه الظواهر خلال السنوات المقبلة.