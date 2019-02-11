محافظة الأقصر: نسبة الإشغال السياحي 100%.. "حاجة تفرح"

كتب - يوسف عفيفي:

قال العميد صلاح المندوه، المتحدث الإعلامي باسم محافظة الأقصر، إن جميع فنادق الأقصر كاملة العدد وتضم جميع جنسيات دول العالم لتسجل نسب إشغال سياحي يصل لـ100%، موضحًا أن جنوب الصعيد يعيش أزهى فترات الموسم السياحي.

وأوضح المندوه لـ"مصراوي"، أن الموسم السياحي "مبشر وعادت السياحة في الأقصر إلى ما كانت عليه قبل 2010" حيث إن الفنادق العائمة والـ5 نجوم كاملة العدد، وليس هناك مكان لأي سائح حتى أول مارس المقبل، وهناك عمليات تأمين كاملة في كافة المناطق بالمحافظة.

وأضاف أن الفنادق والمحلات والمطاعم الصغيرة ممتلئة بالكامل، قائلًا: "حاجة تفرح وربنا يديمها نعمة على بلدنا"، لافتًا إلى تواجد المصريين أيضا في الأقصر بكثرة غير عادية، ولم تتأثر حركة السياحة إطلاقا خلال الموسم.

ونوه المندوه، إلى أن مدينة الأقصر استعدت للموسم الحالي بداية سبتمبر الماضي، وهناك مراجعة يومية دقيقة للغاية لحركة الإشغالات السياحية، ورصد تقارير يومية بالأعداد والجنسيات ونسب الإشغالات وعدد المصريين والأجانب، بالإضافة إلى أرقام تفصيلية عن عدد الفنادق العائمة والثابتة ويجرى متابعتها بشكل ممتاز.

ووجه المتحدث الإعلامي باسم محافظة الأقصر، رسالة إلى السياح، طالبهم فيها بزيارة مدينة الأقصر للاستمتاع بجمال وروعة الحضارة والطبيعة المصرية، كما دعا المصريين إلى زيارة المدينة الأثرية.​