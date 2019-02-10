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تفاصيل إنقاذ ثلاثة سائحين أستراليين من الغرق بعد انقلاب مركب في نيل الأقصر

10:40 م الأحد 10 فبراير 2019
تفاصيل إنقاذ ثلاثة سائحين أستراليين من الغرق بعد انقلاب مركب في نيل الأقصر

ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف العميد صلاح المندوه، المتحدث الإعلامي باسم محافظة الأقصر، تفاصيل واقعة إنقاذ ثلاثة سياح أستراليين من الغرق بعد انقلاب مركب شراعي في نهر النيل.

وقال المندوة في تصريحات لمصراوي، إن "الواقعة جرت في السادسة من مساء اليوم، وكان على متن المركب 3 سائحين أستراليين مقيمين في فندق الجزيرة بمنطقة القرنة بالبر الغربي بالأقصر وجرى إنقاذهم فورًا".

وأوضح المندوه، أنه خلال قيام السائحين برحلة نيلية على متن أحد المراكب الشراعية، مالت المركب على جنبها ما أدى لسقوطهم في مياه النيل، فقامت المسطحات المائية بالتدخل فورا وإنقاذهم دون وقوع أية إصابات أو غرق أحد منهم.

وأشار إلى أن "رجال الإنقاذ طلبوا من السائحين الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنهم رفضوا ذلك"، موضحين أنهم "لم يصابوا بشيء والواقعة عادية".

كان اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من شرطة المسطحات المائية، يفيد بغرق مركب شراعي في نهر النيل بسبب الرياح الشديدة دون وقوع ضحايا، وتم إنقاذ السائحين من موت محقق وسط النيل.

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