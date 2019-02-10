أول رد رسمي من "الآثار" على هدم "وكالة العنبريين" بشارع المعز

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن محمد عبد العزيز المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار رقم 88 بشارع المعز والذي يجرى هدمه الآن هو عقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار المصرية.

وقال عبدالعزيز، في بيان اليوم الأحد، إن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

ووصل في وقت سابق من اليوم، اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، لمنطقة المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة القديمة، لمتابعة تنفيذ قرار هدم المنزل رقم 84 والذي يضم عددا كبيرا من المحلات، حيث تابع أعمال الهدم.

وتزيل قوات الحماية المدنية، العقار رقم 88 سابقًا 84 حاليًا، وهو المبنى الذي كان يعرف بوكالة العنبريين التي ترجع للقرن التاسع عشر، حيث بنى السلطان قلاوون المبنى ليكون سجنًا، ثم حوله العثمانيين لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها "وكالة العنبريين".

يذكر أن المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا في القضية رقم 1 لسنة 2016 والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة الإجراءات المقررة قانونًا، حيال ما يقوم أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار، رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار.