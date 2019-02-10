رئيس "الوطنية للإعلام": منتدى دبي فرصة للتعاون في مجال تكنولوجيا الاتصال

كتب- مصطفى علي:

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن منتدى مستقبل الاتصال الحكومي بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يحضره قادة الإعلام العربي هو فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطور هائل في تكنولوجيا الاتصال، وسبل مواكبة هذا التطور بالتنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الإعلامية العربية.

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان، أن زين شارك اليوم الأحد في المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأشاد زين بالتنظيم الرائع للمنتدى، كما أثنى على حفاوة الاستقبال من قبل الأشقاء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، موجها الشكر والتحية لجميع القائمين على تنظيم المنتدى.

وأكد زين، أهمية دور الإعلام الحكومي الذي يتمتع بالشفافية والمصداقية في مواجهة ما تنشره بعض المواقع من أكاذيب هدفها إثارة الفتن والتضليل، موضحا أن دور الإعلام الحكومي هو دور توعوي وتنويري يعمل في إطار مهني وبحرية مسئولة ويهدف إلى تنمية وعي المواطن بما يدور حوله على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية تفعيل التواصل والتكامل بين الهيئات الإعلامية في الدول العربية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام، وتفعيل أدوات هذه الهيئات لمواجهة بعض وسائل الإعلام التي تهدف إلى التضليل لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المهنية والمصداقية.