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    "البيئة" تنفذ خطة لرصد مياه نهر النيل بأسوان

    06:25 م الأحد 10 فبراير 2019
    "البيئة" تنفذ خطة لرصد مياه نهر النيل بأسوان

    الدكتورة ياسمين زايد وزيرة البيئة

    كتب- يوسف عفيفي:

    بدأت وزارة البيئة، اليوم الأحد، تنفيذ خطة لرصد مياه نهر النيل بمحافظة أسوان بداية من بحيرة ناصر "القطاع الشمالي"، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على سلامة وجودة المياه ببحيرة ناصر التي تمثل البنك المائي لمصر وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبمشاركة معامل وزارة الصحة.

    وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه خلال عملية الرصد تم أخذ عينات مياه من نقاط الصرف النهائي على نهر النيل والخاصة بمصانع السكر بقوص ونجع حمادي بمحافظة قنا.

    وأوضحت الوزارة، أنه سيتم استكمال القياسات البيئية بمعامل الرصد البيئي لنوعية المياه بفرع أسوان لإعداد التقرير النهائي.​

    ياسمين زايد وزارة البيئة نهر النيل أسوان

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