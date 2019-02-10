أكثر الكلمات إنتشاراً

الاتحاد الأفريقي الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

بالصور- انتهاء أول دراسي من الفصل الدراسي الثاني

05:09 م الأحد 10 فبراير 2019
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة


كتبت-ياسمين محمد:

تصوير- محمود بكار:

انتهى اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019، وخرج الطلاب من المدارس بعد يوم دراسي مضى في التعرف على المناهج المقررة.

واستمع طلاب مدارس التعليم الفني، الحصة الأولى، لحديث المدرسين، عن جهود وتضحيات رجال الشرطة، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وتسلم الطلاب معظم الكتب المدرسية المقررة، على أن يتسلموا الكتب المتبقية خلال الأسبوع الجاري.

وتستعد الإدارات التعليمية لتوزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من غد الاثنين.

انتظم ما يزيد عن 22 مليون طالبا وطالبة، بأكثر من 55 ألف مدرسة، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام 2018/ 2019.

الفصل الدراسي الثاني طلاب المدارس عودة المدارس محمد مجاهد وزارة التربية والتعليم

الخبر التالى:

"انتخابات الصحفيين": 28 مرشحًا في اليوم الأول.. بينهم 5 على مقعد النقيب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان