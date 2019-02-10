رئيس جامعة الأزهر يبحث تطوير المركز الإسلامي لأمراض القلب

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أهمية تعزيز التعاون بين المركز الإسلامي لأمراض القلب، والمستشفى التخصصي بما يساعد في توفير الرعاية الصحية المتميزة للمرضى، وعقد دورات تدريبية لشباب الأطباء لبناء قدراتهم العلمية وفق أحدث نظم العلاج في العالم.

وقال المحرصاوي - خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته اليوم الأحد - إنه سيتم تشكيل لجنة لبحث آليات تطوير منظومة العمل بالمركز للتوافق حول رؤية استراتيجية قابلة للتنفيذ تسهم في تعظيم الموارد المالية بما يضمن توسيع دائرة الفئات المستهدفة خاصة من محدودي الدخل.

واستعرض رئيس الجامعة، تقريرا عن أعمال المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته، خلال عام 2018، موضحًا أنه تردد على العيادات الخارجية للمركز 5 آلاف و117 حالة، وتم إجراء القسطرة للكثير من محدودي الدخل على نفقة الدولة، والتعاقد مع التأمين الصحي لعلاج المنتفعين به.

وأشار المحرصاوي إلى مشاركة المركز في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة.. موجها بضرورة الإسهام في المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتيسير سبل علاجهم.

وأكد حرصه على خدمة المجتمع، والإسهام الفعال في الارتقاء بالمنظومة الصحية للدولة، وتقديم خدمة طبية متميزة بأسعار مناسبة.​