في جلسة طارئة.. البرلمان يناقش تعديلات الدستور الخميس المقبل

كتب- أحمد علي:

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء المقبل، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان وفقًا لجدول الأعمال، في جلسة الأحد، مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى جانب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا، يمثلون أكثر من خُمس أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة، فى جلسة الخميس استمرار نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من عدد من أعضاء البرلمان.

يذكر أن الجلسة العامة كان محددًا لانعقادها 17 فبراير، وأعلنت الأمانة العامة عن تقديم الموعد لتبدء الجلسات يوم الأربعاء.