"وكيل تعليم أسيوط" يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لدعم إصلاحات التعليم



كتبت- ياسمين محمد:

استقبل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، وفدًا من الاتحاد الأوروبي ضم كلًا من جون ماري، وكريستون ماسون، وكاتيا دي سادلي، من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وفد برنامج الأغذية العالمي؛ لدعم إصلاحات التعليم في مصر.

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة، جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، وعبد الناصر حامد، مدير عام التعلم العام، ومحمد عبد المحسن، مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف لطفي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية.

وقال فتحي إن الزيارة تهدف إلى التعرف بشكل أكبر على أولويات نظام التعليم بمصر، وأن هناك شراكة فاعلة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي؛ لدعم منظومة إصلاح التعليم، مشيرًا إلى دعم الدولة للتعليم ومبادرة "المعلمون أولًا"، بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأشار فتحي إلى أن أسيوط بها 2300 طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يدرسون في 250 مدرسة دمج بمختلف المراحل الدراسية، بينهم 43 طالب دمج داخل مدارس التعليم الفني.

وأشاد وفد الاتحاد الأوروبي بما يشهده التعليم في مصر من تطوير، معربًا عن سعادته بما شاهده من اهتمام وتطبيق لمبادرة المعلمون أولًا على أرض المحافظة.

ومن جهتها أوضحت أميرة فؤاد، مدير برنامج التعليم باليونيسيف، أن الزيارة تأتى بهدف التعرف على المشروعات الخاصة بالتعليم والتي تم تنفيذها في محافظة أسيوط، كما أشارت إلى أنه من المقرر أن يتفقد الوفد إحدى المدارس المجتمعية بأسيوط، وكذلك إحدى المدارس النظامية التي تطبق دمج لذوى الاحتياجات الخاصة و نظام التعليم الجديد.

وأثناء الزيارة عرض أشرف لطفي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وما يقوم به برنامج الأغذية العالمي في مدارس التعليم المجتمعي، كما أشاد بدور البرنامج في أعمال الصيانة بمدارس المشاركة المجتمعية، موضحًا أنه جرى الانتهاء من أعمال صيانة لـ٨٥ مدرسة من إجمالي ٦٠٠ مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة، وجارٍ البدء في صيانة ٥٠ مدرسة أخرى.