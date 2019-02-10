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    ضبط 300 عبوة تجميل مع صربي بمطار الغردقة

    03:58 م الأحد 10 فبراير 2019
    ضبط 300 عبوة تجميل مع صربي بمطار الغردقة

    مطار الغردقة

    كتب- طه عبيد:
    أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل، أخفاها راكب صربي الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من تركيا، لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.
    ووفق بيان صحفي، جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين على طائرة شركة بيجاسوس التركية، القادمة من اسطنبول، تم الاشتباه فى الراكب M. N صربى الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 300 عبوة أدوات ومستحضرات تجميل ماركات عالمية، موزعة ومخفاة بين طيات الملابس، وتقدر التعويضات المستحقة بمبلغ 400 ألف جنيه.
    قرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات.​

    مطار الغردقة عبوات تجميل جمارك مطار الغردقة طائرة شركة بيجاسوس

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