منها المرج.. قطع المياه عن 13 منطقة بالكامل الثلاثاء المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من المناطق يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الأحد: "نظرًا لقيام الشركة بأعمال الصيانة بمحطة مياه المرج وذلك لتحسين الخدمة، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (المرج بالكامل - إسكان أطلس 1، 2، 3، 4 - إسكان القاهرة ه، و - إسكان الجمهورية والدلتا 2 - إسكان المحمودية القديمة والجديدة التابعة لمدينة السلام - الشواكر - محطة الجبل الأصفر للصرف الصحي بالقليوبية).

ومن المقرر أن يتم قطع المياه بداية من الساعة العاشرة صباحًا يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة السادسة من نفس اليوم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، كما دبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة، يمكن الحصول عليها من خلال الخط الساخن رقم 125.