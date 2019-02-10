بالصور رئيس البرلمان القبرصي يستقبل عبدالعال بمطار نيقوسيا



كتب- أحمد علي:

استقبل رئيس مجلس النواب القبرصي، الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له في مطار قبرص، فى إطار زيارته للمشاركة في الاجتماع البرلماني الأول بين رؤساء برلمانات كل من مصر وقبرص واليونان.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع غدا الاثنين، فى العاصمة القبرصية نيقوسيا،.لمناقشة بعض القضايا محل الاهتمام المشترك، وخلال الاستقبال تبادل الجانبان الأحاديث حول العلاقات بين البلدين وبعض قضايا الاهتمام المشترك، تمهيداً للقمة الثلاثية التي تعقد على مدار يوم غد الاثنين.

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