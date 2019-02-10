59 يومًا للنقل و77 لرياض الأطفال وأولى ابتدائي.. تعرف على أيام دراسة "التيرم الثاني"

كتبت- ياسمين محمد:

انطلق الفصل الدراسي الثاني من العام 2018/2019، الأحد، بجميع مدارس الجمهورية، إذ انتظم أكثر من 22 مليون طالب وطالبة في مدارسهم.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، والتي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في سبتمبر 2018، تستمر دراسة طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حتى 30 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الرابع من مايو المقبل.

وفي 18 مايو، تبدأ امتحانات الديبلومات الفنية، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة التاسع من يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجهت الخريطة الزمنية بتخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة، وعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع، مع حظر عقد أي امتحانات خلال شهر إبريل.

ويتخلل الفصل الدراسي الثاني ثلاث إجازات رسمية، بخلاف الجمعة والسبت، وهي: الخميس الموافق 25 إبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، والاثنين 29 إبريل بمناسبة "شم النسيم"، والأربعاء 1 مايو بمناسبة عيد العمال.

وبحذف أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الفصل الدراسي الثاني، يكون عدد أيام الدراسة في فبراير: 15 يومًا، وفي مارس 21 يومًا، وفي إبريل 20 يومًا، وفي مايو 21 يومًا. و77 يومًا عدد أيام دراسة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إذ تستمر دراستهم حتى 31 مايو 2019.

أما صفوف النقل والشهادة الإعدادية التي تبدأ امتحاناتهم في الرابع من مايو، يكون عدد أيام الدراسة دون احتساب أيام الامتحانات 59 يومًا فقط، وهي الأيام التي يجب أن ينتهي فيها تدريس المناهج.

وتحتسب وزارة التربية والتعليم، فترة الامتحانات، ضمن أيام الدراسة الفعلية، ونسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا، وتشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات.

وبحسب الخريطة الزمنية، تستمر الدراسة والمراجعة بالنسبة إلى الصف الثالث الثانوي، أثناء الامتحانات العملية والشفوية بالنسبة للصفين الأول والثاني.