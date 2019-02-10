السيسي: القاهرة كانت وجهة لكل حركات التحرر في أفريقيا



كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة كانت وجهة لكل الحركات الساعية للتحرر من الاستعمار في أفريقيا.

جاء ذلك في كلمته بجلسة ترأس مصر الاتحاد الأفريقي للعام الحالي، خلال القمة الأفريقية الـ32 المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الأحد.

وطالب الرئيس السيسي بضرورة تكثيف التعاون بين الدولة الأفريقية؛ للتصدي لظاهرة التغير المناخي، مضيفًا: "علينا أن نعمل معا على تنمية التعاون الأفريقي المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا".

وأوضح السيسي أن العمل الأفريقي المشترك أصبح أمرًا حتمياً مليئا بالصعوبات، مؤكدًا ضرورة مواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم وتمكين المرأة والشباب في دولنا الأفريقية.

وتسلم الرئيس السيسي، ظهر الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، من الرئيس الرواندي بول كاجامي.

وأعلن السيسي، إطلاق النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة خلال عام 2019.