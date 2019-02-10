سيد الإسكندراني يترشح لمنصب النقيب: برنامجي خدمة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

تقدم الكاتب الصحفي سيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين.

وقال الإسكندراني إنه توجه إلى مكتب رئيس الوزراء لطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 500 جنيه.

وأضاف لـ"مصراوي": "قادر على حل مشكلات النقابة خلال 6 أشهر، من خلال تفرغي، وللأسف كل نقيب سابق كان آخر ما يشغله هو النقابة"، لافتًا إلى أنه "ترشح أكثر من مرة، ورغم حصده أصواتًا قليلة، فإن ذلك يرجع إلى رغبته في خدمة الصحفيين".

وتابع: "أنا رجل خدمي، وهدفي خدمة الصحفيين، والمهم حصد أكبر مكاسب للنقابة، وعودة قيمة الكارنيه، وبرنامجي خدمة الصحفيين".