السيسي والقادة الأفارقة يزيحون الستار عن تمثال الإمبراطور هيلاسيلاسي



أديس أبابا- أ ش أ:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي والزعماء المشاركون في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا اليوم الأحد فى مراسم إزاحة الستار عن تمثال الإمبراطور الأثيوبي الراحل هيلاسيلاسي المقام بمقر الاتحاد لأول مرة تقديرا لجهوده في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ودعم التعاون والعلاقات بين دول القارة.

وكان الرئيس السيسي يرافقه الرئيس الرواندى بول كاجامى ورئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى مقدمة الزعماء الذين توافدوا على مراسم إزاحة الستار.

ويخلد هذا التمثال دور الإمبراطور هيلاسيلاسي في دعم الوحدة الأفريقية باعتباره من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية عام ١٩٦٣، والتي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي.​