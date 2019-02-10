رفعت رشاد يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين



كتب- مصطفى علي:

تقدم رفعت رشاد، الكاتب الصحفي، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين أمام اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة.

وقال رشاد في تصريحات له عقب ترشحه: "ترشحت لأحمي زملائي وأرفع شأن النقابة ولحماية حرية إبداء الرأي وتوفير الأمان في الأجور والسكن والعلاج وفي كل مراحل حياة الصحفي وهذا هو الإطار العام الذي أتحرك فيه".

وأضاف رشاد: "نحن نقابة مستقلة تسعى لخدمة أعضائها وخدمة الدولة المصرية فالنقابة في طليعة المؤسسات الوطنية التي تعلي من شأن الوطن، وسيتضمن البرنامج جدول تفصيلي ومواقيت زمنية سأطرحه قريبا".

وتابع: "البدل أزمة نعاني منها لأنه تم ربطه بالانتخابات وأطالب بزيادته بنسب تتناسب مع ارتفاع الأسعار وأرفض مبلغه الهزيل، ولكن سأتفاوض على مبالغ أكبر، كما أسعى لإيجاد آلية له في المستقبل ووضعه في نصاب معين ليكون اكثر استمرارية وبدات الاتصالات وتمت خطوات معينة وفي الوقت المناسب سأعلن ذلك".

ووجه رشاد كلمة لـ"عبدالمحسن سلامة"، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته قائلا: "عبدالمحسن أدى دوره ورأى أنه يتفرغ لمؤسسة الأهرام، قد يكون وجد أنه من المناسب أن يعطيها جهدا أكبر وبالتالي الحكم عليه للزملاء".​