إدراج إنارة "الزهراء" بالخطة الاستثمارية لحي مدينة نصر

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بمعاينة إدارة التخطيط والمتابعة بالمنطقة لأعمــال الإنارة الخاصة بمدينـة الزهراء بمصر القديمة، وإدراجه بالخطة الاستثمارية للحي.

كما قرر نائب المحافظ، بحسب بيان، معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للعقار رقم 10 شارع المرحبة بقلعة الكبش بالسيدة زينب، لإصدار قرار تنظيمي للعقار، وتصحيح القرار الصادر للعقار رقم 11 شارع عامر بمنطقة الخرطة، بحي الخليفة، للترميم وليس الهدم وقبول تظلم بشأن العقار رقم 40 شارع طولون للتنسيق الحضاري.

وتمت الموافقة على تقديم تنازل رسمي، واستكمال المستندات الخاصة بملكية مخـبز بمصر القـديمة، والإفــادة بمـــا اتخذه الحي من إجراءات حيال التعدي على حرم الطريق بشارع أحمد عمارة بصلاح سالم.