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    ​انتظام 22 مليون طالب في 55 ألف مدرسة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

    10:03 ص الأحد 10 فبراير 2019
    ​انتظام 22 مليون طالب في 55 ألف مدرسة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

    أرشيفية


    كتبت- ياسمين محمد:

    انتظم ما يزيد عن 22 مليون طالبا وطالبة، بأكثر من 55 ألف مدرسة، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام 2018/ 2019.

    وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن جميع الكتب المدرسية وردتها الوزارة للمديريات التعليمية بالمحافظات، ويتسلمها الطلاب بدءا من اليوم.

    وأكد أن الوزارة، جاهزة تماما لانطلاق الفصل الدراسي، وكذلك المديريات التعليمية الإدارات.

    وتبدأ الوزارة، توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارا من الاثنين المقبل.

    وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن عدد أيام الدراسة الفعلية بالنسبة لطلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يوما، بينما يصل عدد أيام الدراسة بالنسبة للصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي 96 يوما.

    الفصل الدراسي الثاني لاب المدارس زارة التربية والتعليم ضا حجازي

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