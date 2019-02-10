انطلاق أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا بمشاركة السيسي

أديس أبابا- أ ش أ:

انطلقت صباح اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها العادية الثانية والثلاثين بعنوان "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى أفريقيا" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعقد الزعماء الأفارقة جلسة مغلقة تم خلالها الموافقة على أجندة العمل وتنظيم العمل وبحث عدد من التقارير، كما يلقى خلالها الرئيس الرواندى بول كاجامى رئيس الاتحاد الأفريقى كلمة حول إصلاح مؤسسات الاتحاد؛ ثم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فكى، يعقبها كلمة لرئيس النيجر محمدو ايسوفو عن اتفاقية التجارة الحرة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة المغلقة، التى حضرها زعماء الاتحاد الأفريقى، ستناقش انتخاب الرئيس القادم للاتحاد الأفريقى لعام 2020، وتقريرا للإصلاح المالى والإدارى للاتحاد الذى يقدمه بول كاجامى.