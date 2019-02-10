​حدث ليلاً| انهيار منزل وسقوط ضحايا في أسيوط.. وحقيقة استقالة الخطيب من الأهلي

كتب- محمد قاسم:

شهدت ليلة أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين، المحلي والدولي، كان أبرزها، ختام فاعليات التدريبات المشتركة (الصباح -1) و( اليرموك -4) بين عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية والتى استمرت عدة أيام بدولة الكويت الشقيقة، وأيضًا تعليق اتحاد الكرة على قرارات النادي الأهلي، وحقيقة استقالة الخطيب.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث في التقرير التالي.

وزير الأوقاف يحذر من تزويج القاصرات.. ويؤكد: "العقم نعمة من الله"

وزير التعليم يوضح حقيقة إلزام ولي الأمر دفع 4500 جنيه مقابل تلف "التابلت"

اختتام التدريبات المشتركة "الصباح -1 واليرموك -4" بين مصر والكويت -فيديو

المشير طنطاوي ووزراء وشخصيات عامة في حفل زفاف نجل "زكي عابدين"

دعمًا لاستقرار الدولة.. نقابات اتحاد عمال مصر تؤيد التعديلات الدستورية

"التعليم": مستعدون لبدء الفصل الدراسي الثاني.. وتوزيع الكتب غدًا

مصرع شخص وإصابة 14 في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بطريق "السويس– القاهرة"

انتشال سيدة من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار.. وجاري البحث عن 3 آخرين

محافظ أسيوط يوجه بصرف مساعدات عاجلة لأصحاب عقار منفلوط المنهار

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طفل داخل مقابر في كفر الشيخ

الأهلي يكشف موعد تقديم شكواه لـ "كاف" والأولمبية.. ويوضح حقيقة استقالة الخطيب

اتحاد الكرة معلقًا على عدم خوض الأهلي أي مباراة بدون جماهيره: هل يستعدي به الأمن؟

بيراميدز: لا نحارب أحدًا.. وانظروا ما حدث لمعلول مع الأهلي

سيد رجب يعلق لمصراوي على نجاح مسلسل "أبو العروسة 2"

"ورد مسموم" يستحوذ والفخراني يهاجم "مهرجانات السبوبة".. تفاصيل ختام مهرجان "جمعية الفيلم"

مقتل 3 جراء تحطم مروحية إثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بالسودان

الأردن يطالب بوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب في محيط المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يحتجون ضد حكومة إيطاليا الشعبوية

قوات سوريا الديمقراطية: هدفنا وضع حد لوجود إرهابيي داعش في دير الزور