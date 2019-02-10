وزير التعليم يوضح حقيقة إلزام ولي الأمر دفع 4500 جنيه مقابل تلف "التابلت"

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الإقرار المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والخاص بتسليم جهاز "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي، والذي تضمن التزام ولي الأمر بسداد مبلغ 4500 جنيه في حالة فقدان جهاز "التابلت" الخاص بنجله أو تلفه بشكل يستحيل معه الإصلاح؛ لتسليم التلميذ جهاز بديل.

وقال شوقي، معلقًا على تساؤلات أولياء الأمور من خلال مجموعة "أدعم طارق شوقي" عبر تطبيق "واتس آب"،: "هذا ليس الإقرار النهائي وقمت بتعديله ظهر السبت، أرجو دائما الانتظار وتفادي التسريبات لأنها ليست دقيقة وتحدث بلبلة وهو المقصود منها".

يذكر أن الإقرار المتداول هو جزء من الكتاب الدوري رقم 14، والذي وزعته الوزارة على المديريات التعليمية بالمحافظات الحدودية، قبل شهرين، تضمن سداد ولي الأمر مبلغ 4500 جنيه حال تلف "التابلت" أو فقدانه، إلا أنه ومع اعتراض اولياء الأمور، عدلت الوزارة صيغة الإقرار، وتعاقدت مع هيئة البريد المصرية للتأمين على الجهاز بالنسبة لجميع الطلاب، مقابل 100 جنيه فقط تدفع مرة واحدة كل عام حتى نهاية المرحلة الثانوية.