الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة في شتاء مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء الحالي يشهد إحدى الظواهر الجوية الغريبة، والتي حدثت بسبب التغيرات المناخية التي تتعرض لها مصر.

وأضاف عطا، لـ"مصراوي"، أن يوم الثلاثاء الماضي شهد ارتفاع في درجات الحرارة بشكل مفاجئ وصلت في القاهرة إلى 31 درجة، ويرجع ذلك إلى تغلب الكتلة الهوائية المتأثرة بمنخفض السودان الموسمي، على الأجواء السائدة في حالة الجو، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع: "حرارة الجو في ذلك اليوم لم تكن طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لأن درجة الحرارة وصلت في شمال الصعيد إلى 33، وفي جنوب الصعيد إلى 37"، موضحًا أنه "يوم الأربعاء انخفضت درجات الحرارة إلى المعدل الطبيعي، وهو 20 درجة في القاهرة، بسبب إزاحة الكتلة الهوائية الساخنة إلى الأسفل، وحلت مكانها الكتلة الهوائية الباردة".