انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" للكشف على تلاميذ المدارس.. اليوم

كتب – أسامة عبد الكريم

يطلق صندوق "تحيا مصر"، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" فى المدارس.

وتستهدف المبادرة، الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، وعلاج الحالات المكتشفة مجانا فى 5 محافظات هى الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر.

وقال تامر عبد الفتاح المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، فى تصريحات اليوم، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ستغطى المرحلة الأولى من المبادرة 660 ألف تلميذ منهم، فضلا عن تسليم نحو 132 ألف نظارة طبية وإجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي.

وكان صندوق تحيا مصر أطلق المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة للكشف وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار يوم الخميس الماضي فى محافظتي السويس والإسماعيلية، ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات أخرى، هي الشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا على أن يبدأ الكشف الطبي بها مارس القادم، حيث يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو 147 ألف مواطن وإجراء20 ألف عملية جراحية للحالات المنتظر اكتشافها خلال الكشف الطبي.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة وذلك خلال 3 سنوات على 4 مراحل، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم 1.5 مليون نظارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.