اختتام التدريبات المشتركة "الصباح -1 واليرموك -4" بين مصر والكويت -فيديو

كتب – أسامة عبد الكريم:

نشرت الصفحة الرسمية مقطع فيديو، عن ختام فاعليات التدريبات المشتركة (الصباح -1) و( اليرموك -4) بين عناصر من القوات المسلحة المصرية والكويتية والتى استمرت عدة أيام بدولة الكويت الشقيقة، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة المصرية عبر المنافذ البحرية والجوية الكويتية.

وتضمنت فاعليات التدريب (الصباح -1)، عقد المحاضرات النظرية والعملية ومؤتمرات ماقبل الإبحار وتنسيق الجهود لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة والتى تتضمن تنفيذ عملية مشتركة بالتعاون بين عناصر القوات الجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوى والقوات الخاصة.

كما تشتمل أنشطة التدريب الجوى المصرى الكويتى (اليرموك -4 ) التدريب علي تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال قتال جوية مشتركة بإستخدام التشكيلات الجوية للجانبين، حيث بدء التدريب بتوحيد المفاهيم العملياتية بين الطياريين والأطقم الجوية المشاركة بما يساهم في صقل المهارات والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك بين الجانبين كذلك التدريب على أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات جوية مختلفة.

يذكر أن تدريب (الصباح -1 ) ينفذ لأول مرة بين مصر والكويت، كما ينفذ التدريب الجوى المصري الكويتي المشترك (اليرموك - 4) بالتبادل بين القوات الجوية المصرية والكويتية بما يساهم فى دعم أواصر علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين لمواجهة كافة التحديات المشتركة التي قد تتعرض لها المنطقة.