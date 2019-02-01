رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "تجاعيد" بمتحف محمد علي

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الجمعة، معرض "تجاعيد" والذي أقيم بمتحف محمد علي بالمنيل بالتعاون بين وزارة الاثار وكلية التربية الفنية جامعة حلون.

وأوضح نجم، أن المعرض يضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تعبر عن موهبة حقيقية لدي الطلاب قدموها من خلال رؤية فنية معاصرة تعبر عن المراحل الزمنية التي يمر بها الإنسان خلال مراحل حياته من خلال إظهار تفاصيل الوجه التي تعبر عن السن.

ولفت إلى أن "المعرض يضم أكثر من 50 عمل فني ويعبر عن رؤية فنية لمراحل حياة الإنسان العمرية وتظهر تفاصيل تنم عن كبر سنه، واستخدم فنانو المعرض هذه التجاعيد والتفاصيل لتقديم أعمال فنية رائعة تشعرنا بعظمة الخالق وإبداعاته ولتظهر لونا جديدا من الجمال الفني".

وأكد أنه :جرى استخدام أشغال الخشب والقشرة الخشبية لإظهار جمال الأعمال الفنية حيث كان الاهتمام في أعمال المعرض مُركزًا على إظهار جماليات الظل والنور وتدريجات الأبيض والأسود لجعل العمل الفني ينبض بالحياة حيث قدم طلاب كلية التربية الفنية مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي تنم عن هذا المعني تحت اسم تجاعيد".