مصر وبلغاريا تتفقان على تبادل الخبرات في صناعة الدواجن والإنتاج الحيواني

كتب- أحمد مسعد:

قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبد الحكيم محمود إنه تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات صناعة الدواجن والإنتاج الحيواني بين مصر وبلغاريا، فضلاً عن التحسين الوراثي للسلالات البلدية وتربية الأغنام والماعز، وتشخيص أمراض الماشية والدواجن.

وأضاف رئيس الهيئة -في تصريحات اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون الاقتصادي مع الحكومة البلغارية، الذي تم توقيعه خلال اجتماعات الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بصوفيا في عدد من المجالات، مثل: الزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والتجارة والصناعة والطيران المدني والصحة من خلال ممثلي الوزارات المختلفة برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويشارك في الاجتماعات الدكتور عبد الحكيم ممثلاً عن وزارة الزراعة، يرافقه الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح الدكتور محمود أن بروتوكول التعاون يشمل أيضاً إنتاج المحاصيل الحقلية والتقاوي والفاكهة والزراعة العضوية ومقاومة الأمراض، وكذلك التعاون في مجال الأبحاث العلمية بين مركز البحوث الزراعية والأكاديمية البلغارية، وكذلك انسياب حركة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين وزيادة حجم الصادرات المصرية لبلغاريا وخاصة الأسماك.