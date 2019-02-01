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    مصدر يكشف هوية الفتاة المنتحرة في مترو "ساقية مكي"

    09:06 م الجمعة 01 فبراير 2019
    مصدر يكشف هوية الفتاة المنتحرة في مترو "ساقية مكي"

    أرشيفية

    كتب - أحمد نجيب:
    كشف مصدر بشركة مترو الأنفاق، عن هوية الفتاة المنتحرة اليوم الجمعة، بمحطة ساقية مكي.

    وقال المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الفتاة تدعى: "شيماء ح. ص. م. فرج"، حيث تبلغ من العمر 32 عامًا، "لا تعمل"، وتقطن بمنطقة ساقية مكي.

    وكانت الفتاة قد لقيت مصرعها اليوم الجمعة، بمحطة ساقية مكي.

    وصرح أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بأنه أثناء قدوم قطار رقم ٣٠٨ بالخط الثانى بمحطة ساقية مكى اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة عشرينية بنفسها أمام القطار، مما تسبب فى بتر ذراعها و مصرعها على الفور.

    وأوضح أنه على على الفور انتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الانفاق، وتم رفع الجثة وعمل محضر بالانتحار لعرضه على النيابة.

    وعادت حركة الخط الثانى "شبرا الخيمة - المنيب"، بتأخير ٧ دقائق فى الحركة بسبب الحادث.

    من جانبه، قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، إن كاميرات المراقبة رصدت دخول الفتاة المتوفاة، المحطة وبيدها حقيبة سوداء، وأنها أسرعت بإلقاء جسدها فور دخول القطار المحطة.

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