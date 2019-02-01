رئيسة "القومي للمرأة" تفتتح العرض المسرحي "الحكاية نور" بدار الأوبرا

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، أمس الخميس، العرض المسرحي "الحكاية نور" على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس وأعضاء وعضوات فرع المجلس بمحافظة الجيزة ولفيف من الشخصيات العامة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالعرض المتميز والجمهور العريض الذي حرص على الحضور ومشاهدة العرض متوجهة بالشكر والتقدير إلى جميع فريق العمل الذي عكف على اعدادها على مدار عام كامل من أجل أن تخرج بهذا الشكل المتميز، مؤكدة أن المسرحية توجه رسالة إلى المجتمع بأن الإعاقة ليست عائق أمام النجاح والتميز بل على العكس ربما تكون سبباً للتفوق والاختلاف، وأنه علينا إعطاء ذوى الإعاقة الفرصة لإثبات ذاتهم وتحقيق حلمهم.

كما توجهت بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الدائم بالقطاعات المختلفة في المجتمع وتخصيصه عاما كاملًا للمرأة المصرية وعاما لذوى للإعاقة، مشيرةً إلى أنه على الرغم من انتهائهما إلا أن هذان الملفان مازالا مستمران، وجاري العمل بهما من أجل تحقيق الأفضل لهما.

كما شكرت الدكتورة النائبة هبة هجرس، عضوة المجلس على الجهود التى تقوم بها من خلال لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى، الشكر لهشام سليمان رئيس مجموعة قنوات dmc على تسجيل المسرحية الكامل لعرضها.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بطلب إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بإتاحة الفرصة إلى نقل هذا العرض الى جميع محافظات الجمهورية.

وفي ختام العرض المسرحي، كرمت الدكتورة مايا مرسي جميع أبطال وبطلات العمل وهم الفنانات نهال عنبر، ومنال سلامة، وهدى إدريس والوجه الجديد زينة، ود.أحمد بيرو وفادى يسري، والمؤلفة الدكتورة نجلاء العسيلي، السيناريست محمد السباعي ومحمد الحناوي، والمخرج أحمد سمير ريان، والذين آمنوا بالفكرة وقدموا جهودهم متطوعين، بالإضافة إلى ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالجيزة وكل من الدكتورة آمال عثمان والمحامية تغريد شمس الدين عضوات الفرع على التجهيز والترتيب وتقديم الدعم لعناصر العمل "ديكور، إضاءة".

وعلى هامش العرض المسرحي افتتحت الدكتورة مايا مرسي، والدكتورة هبه هجرس، معرض لوحات فنية لذوى الإعاقة بعنوان "أنامل ساحرة" لموهوبى القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات بصرية، حركيّة وسمعية، حيث يشارك فيه فتيات وفتيان وشباب تتفاوت أعمارهم من 14 إلى 30 سنة من الطلبة وأعضاء نادى المعادى وبعضهم فاز بجوائز والبعض الآخر حصل على منح تفرغ من الدولة فى الفن التشكيلي.