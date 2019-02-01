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    مسئولة أمريكية: معرض القاهرة للكتاب من بين الأفضل في العالم

    07:04 م الجمعة 01 فبراير 2019
    مسئولة أمريكية: معرض القاهرة للكتاب من بين الأفضل في العالم

    معرض الكتاب

    القاهرة- أ ش أ:

    قالت الوزيرة المفوضة للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية في القاهرة هيلين لافال، اليوم الجمعة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُصنف من بين الأفضل في العالم، على غرار معرض "فرانكفورت" بألمانيا.

    وأبدت لافال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - سعادتها لمشاركتها للمرة الأولى ضمن جناح السفارة الأمريكية في معرض الكتاب في دورة اليوبيل الذهبي بعد توقف مشاركة السفارة بالمعرض لمدة 15 عاما، معربة عن اندهاشها من حجم الحضور لزوار المعرض يوميا.

    وأشارت إلى أن السفارة تتعاون منذ سنوات مع دور نشر مصرية لترجمة عدد من الكتب الأمريكية إلى اللغة العربية لطرحها للشعب المصري في مكتبة السفارة، وكذلك خلال فعاليات معرض الكتاب.

    وكانت السفارة الأمريكية أعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلقيها استفسارات عن التعليم في الولايات المتحدة لمختلف المراحل والدراسات العليا في جناحها بمعرض الكتاب.

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