محافظ الجيزة يوجه 5 تكليفات لرئيس حي العجوزة الجديد

كتب- إسلام ضيف:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة الجديد اللواء هاني العناني، برفع كفاءة النظافة ومتابعة أعمال التجميل بالميادين الرئيسية بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، الجمعة، لتحديد وجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بحي العجوزة بعد صدور أمس قرارًا بتولي "العناني" رئاسة حي العجوزة.

ووجه المحافظ، بالبدء في حملات اشغالات موسعة لإزالة أي تعديات للمقاهي والكافيتريات ومعارض السيارات المتعدية على حرم الطريق العام والصيانة العاجلة للأرصفة والجزر الوسطى.

كما وجه المحافظ، بمتابعة أعمال توسعة شارع جامعة الدول العربية، والذي يخضع حالياً لأعمال الخط الجديد لمترو الأنفاق.

ودعا المحافظ، بتطبيق القانون على الجميع والتعاون مع المواطنين والسعي نحو حل مشكلاتهم وإزالة أي معوقات تواجههم.