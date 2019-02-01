"رفع أسعار الأدوية ورسوم التابلت".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

كتب- محمد غايات وعايدة رضوان:

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، تقريره الدوري، والذي تضمن رصد 10 شائعات تم تداولها خلال الفترة الماضية، كان أبرزها "إلغاء منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفض نقل جثامين المصريين المتوفيين في الخارج، وزيادة أسعار الأدوية 600%".

وفيما يلي يرصد "مصراوي" رد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء على 10 شائعات تم تداولها خلال الأيام الماضية:

* إلغاء منظومة التأمين الصحي الشامل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن الوزارة تجري حالياً كافة استعداداتها لبدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة بورسعيد كتجربة أولية على أن يتم تعميمها - بعد نجاح التجربة - بكافة محافظات الجمهورية، مشددةً على أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

وأشارت الوزارة - في نص التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - إلى أنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد وفقًا للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

* تداول أدوية "فيروس سي" منتهية الصلاحية

نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً عدم تداول أي أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية سواء تلك المتعلقة بعلاج "فيروس سي" أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت وزارة الصحة، جهودها المستمرة من أجل القضاء على فيروس سي تمامًا، مُشيرةً إلى أن حملة "100 مليون صحة" التي تم إطلاقها بالأساس لتعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس "سي"، وأن إجمالي أعداد المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن وصل إلى 28 مليوناً و500 ألف مواطن، لافتةً إلى استمرار المرحلة الثانية من المبادرة حتى نهاية شهر فبراير المقبل، والتي تضم11محافظة هي: (القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر).

*رفض نقل جثامين المصريين المتوفيين في الخارج

نفت وزارة الطيران المدني، تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، وأن الرسوم تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة لا تتعامل مباشرة مع الأفراد أو أسر الضحايا، وإنما يتم التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية في تحصيل هذه الرسوم، والتي يتم إعفاء كثير من غير القادرين منها بالخارج.

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الطيران المدني أن جثامين المصريين الستة الذين لقوا مصرعهم مؤخراً في حادث سير بالكويت، تم شحنهم مجاناً من خارج مصر، وكذلك تحملت وزارة الطيران تكاليف نقلهم براً إلى محافظاتهم بناءً على طلب ذويهم، مُشيرةً إلى قرار وزير الطيران، باستمرار العمل لأي حالات وفاة مستقبلية من خلال شحن الجثامين من وإلى جميع المحافظات التي بها مطارات إقليمية وتسير إليها مصر للطيران رحلات داخلية.

* زيادة أسعار الأدوية 600%

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الأدوية 600% عن سعرها الأصلي، وأن أسعارها الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضافت الوزارة، أن أي زيادة في سعر أي دواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث البلبلة للرأي العام.

* نقص أدوية الضغط والسكر

نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات، مُوضحةً أن أرصدة هذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأضافت الوزارة، أنها ‏تقوم - من خلال إدارة التفتيش الصيدلي - بمراقبة ورصد أي نقص في الأدوية والمستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلية بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

* إلغاء الكتاب المدرسي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بجهاز التابلت لهذا العام الدراسي.

وأشارت الوزارة، إلى أن العملية التعليمية التجريبية هذا العام تتم في الصف الأول الثانوي من خلال الكتاب المدرسي بجانب أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

وأوضحت أن النظام التعليمي الجديد، والذي يطبق هذا العام على الصف الأول الثانوي فقط، يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف، مُشيرةً إلى أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل الطلاب من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.

* خصخصة مترو الأنفاق

نفت وزارة النقل، أية أنباء تخص الحديث عن خصخصة مترو الأنفاق، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصري.

وأشارت الوزارة، إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية صيانة وتشغيل وإدارة بعض الخطوط دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت وزارة النقل أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي، والذي يخدم حوالي3 ملايين راكب يومياً، مُؤكدةً على أن كافة خطوط المترو ستكون تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، لافتة إلى سعيها خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع من خلال وضع خطة التطوير الشامل له.

* تحصيل 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار "التابلت"

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل الطالب مبلغا قدره 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار جهاز التابلت في حالة إتلافه، مُوضحةً أنه في حالة كسر الجهاز أو إتلافه يمكن للطالب الحصول على جهاز آخر بحسب بنود بوليصة التأمين التي يتوجب على ولي أمر الطالب الحصول عليها من أي مكتب بريد، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول دفع آلاف الجنيهات شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور وتشويه النظام التعليمي الجديد.

وتابعت الوزارة أن جهاز التابلت سيوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي للاستفادة منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى، مُوضحة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، وأنه هدية مجانية من رئيس الجمهورية لأبنائه من طلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

* تخفيض أعداد المستفيدين من "العلاج على نفقة الدولة"

نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض أعداد أو استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

وأشارت الوزارة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، والتي تهدف في الأساس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الحالات الحرجة، وأن كل ما يُثار بشأن تخفيض أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في دعم مواطنيها المستحقين .

* عدم تعويض سكان "مثلث ماسبيرو"

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا صحة على الإطلاق لطرد أهالي منطقة مثلث ماسبيرو دون تعويض المقيمين بها، مُوضحة أنه قبل إزالة أي عمارة أو منزل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وتشمل : (التعويض المادي- سكن بديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وهذا ما حدث بالفعل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام.