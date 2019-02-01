غدًا.. الإعلان عن الكشف الأثري بمنطقة "تونا الجبل"

المنيا - أ ش أ:

يشارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من السفراء، في الإعلان عن الكشف الأثري في منطقة تونا الجبل بمركز ملوي صباح السبت.

ووصل وزير الآثار، ووزيرة السياحة، إلى المنطقة الأثرية بتل العمارنة في مركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يقوم الوزيران بجولة في المنطقة الآثرية بتل العمارنة، وتفقد مركز الزوار والمنطقة الاثرية ببني حسن الشروق في مركز ابوقرقاص، ويشاركان غدا في الاحتفالية التي تنظمها جامعة المنيا للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة تونا الجبل في مركز ملوي.

واستقبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا الوزيرين بحضور الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة والدكتور مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلي للآثار والدكتور أبو بكر محي الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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