وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول تنفيذ المبادرة المصرية اليابانية

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول متابعة تنفيذ المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP التي تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات الموارد البشرية بوزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان من خلال برامج تدريبية ودراسية للحصول على درجات علمية.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من إيفاد 39 دارساً تشمل الحصول على الدكتوراه من اليابان أو فى بعثة إشراف مشترك، وكذلك فى مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، بالإضافة إلى سفر 30) طالباً للتدريب الصيفى خلال عام 2018 .

وأضاف التقرير أنه جار الانتهاء من التقييم المبدئى للسادة المتقدمين للإعلان الرابع للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم للحصول على الماجستير ، والدكتوراه، وبعثة إشراف مشترك، ومهمات علمية، وتدريب صيفى لطلاب المرحلة الجامعية الأولى لمدة شهر، بالإضافة إلى قضاء عام دراسى أو فصل دراسى باليابان .

وفى إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعاون فى مجالى التعليم والصحة، أشار التقرير إلى قيام المكتب الثقافى المصرى باليابان باستقبال الفوج الأول من أطباء هيئة الإسعاف المصرية للتدريب بجامعة كوكشيكان لمدة شهرين، والبالغ عددهم (10) أطباء، وذلك ضمن برنامج تدريبى مكثف على أحدث الوسائل العلمية والطبية فى قطاع الإسعاف، ويأتى ذلك وفقاً لبرنامج تدريب المسعفين وطب الطوارئ.

وبالنسبة لتنفيذ برنامج تدريب هيئة التمريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، أكد التقرير، الانتهاء من إجراءات ترشيح وتسفير (11) ممرضاً للتدريب بجامعة ساكو اليابانية لنقل التجربة اليابانية فى مجال التمريض بالمستشفيات الحكومية والجامعية، ومن المقرر سفرهم خلال شهر فبراير الجارى لمدة ستة أسابيع.

وأوضح التقرير أنه جرى الانتهاء أيضاً من إجراءات برنامج تدريب الأطباء الإكلينكى OJT، والذى يهدف إلى تدريب الأطباء فى مجال الطب الإكلينكى لمدة تتراوح بين 6 شهور إلى عام بالمستشفيات اليابانية، حيث تم الانتهاء من إجراءات ترشيح عدد 25 طبيباً وجارى التواصل مع المستشفيات اليابانية لتوفير التدريب اللازم بها.

وأضاف التقرير، أن المكتب الثقافى المصرى باليابان استقبل (42) متدرب من مديرى ومدرسى المدارس المصرية اليابانية للتدريب فى جامعة فوكوى اليابانية لمدة شهر، على نظام التعليم اليابانى استكمالا لمشروع المدارس اليابانية فى مصر، وتم وضع خريطة تدريبية مكثفة للمشاركين لتغطية مناحى التعليم المختلفة والتى تشمل: التدريب العملى داخل المدارس اليابانية لمحاكاة النموذج الفعلى للتعليم اليابانى، بما يساهم فى تطوير إستراتيجية التعليم فى مصر.