"ألم وأمل ومحنة ومنحة".. في 3 روايات لـ"هاني دعبس" بمعرض الكتاب

القاهرة- مصراوي:

يشارك الكاتب الصحفي هاني دعبس، في معرض الكتاب برواياته الثلاث "مدينة الطالبات"، "ريكورد" و"الحب في زمن الثورة".

وتناقش رواية "مدينة الطالبات"، الأزمات التي يشهدها المجتمع المصري؛ بسبب جريمتي ختان الإناث وزواج القاصرات، ويرصد الأبعاد النفسية لضحايا الجريمتين، منذ الصغر حتى التحاقهن بالجامعة، ودخولهن المدينة الجامعية للطالبات، في أربعة فصول تحمل أسماء "ألم وأمل ومحنة ومنحة".

وترصد رواية "ريكورد"، التحولات التي طرأت على نظرة الشباب للحب، منذ الثمانينيات حتى الألفية الجديدة، والدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام، في تغيير تلك النظرة على مدار عقد من الزمن.

وتؤرخ رواية "الحب في زمن الثورة"، لثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو، ونضال المصريين ضد جماعة الإخوان خلال سنة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وترصد جرائم الجماعة الإرهابية ضد أبناء الشعب المصري، وما تمارسه قناة "الجزيرة" القطرية من تحريض وكذب، وما يقعله الإرهابيون ضد الجيش والشرطة والمواطنين الآمنين.