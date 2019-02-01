التنمية المحلية: انتهاء المرحلة الأولى من دورة إعداد قادة المستقبل

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بانتهاء الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل للقيادات الشابة العاملة في مجال المحليات لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في المحافظات ويعقد الجزء الثاني من الدورة في الفترة من 24 فبراير الحالي وحتى منتصف شهر مارس المقبل .

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الجزء الأول من التدريب استمر لمدة 3 أسابيع لعدد 60 متدربًا من جميع المحافظات، وتم التركيز خلالها على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي وقانون الخدمة المدنية وقانون المشتريات الجديد 82 لسنة 2018 وقانون 119 للبناء الموحد وصقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وتنمية المهارات في إدارة الأزمات والتفاوض، كما تم خلال الدورة مناقشة عدة مشروعات وأبحاث جماعية أعدها المشاركون لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها، كما تم عقد ورش عمل لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين، لافتًا إلى أن من يجتاز الدورة التدريبية كاملة سيتم ترشيحهم لتولي مناصب قيادية في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء المدن والأحياء.

وأكد الوزير في بيان، اليوم الجمعة، اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات وعقد دورات تدريبية لهم وإشراكهم في دورات إعداد المدربين للتدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة لتوسيع الاستفادة من الخبرات والإرتقاء بمستوى الأداء في المحليات ، وقال أن تدريب جميع العاملين بالمحليات يأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع، موضحًا أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.

جدير بالذكر أنه جرى اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من المتميزين على مستوى المحافظات والوزارة عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة، واختيار 2 من كل محافظة و3 أفراد من الوزارة و7 من الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT و4 أفراد من أوائل دورات خطة 2018- 2019، كما تم وضع قواعد عامة للترشح للالتحاق بدورة قادة المستقبل.