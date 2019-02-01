"هبط من السماء إلى الأرض".. "النيزك" حمام سباحة طبيعي ومياه دافئة

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كتب- محمود علي:

"نيزك هبط من السماء إلى الأرض".. أسطورة نسجت خيوطها أهالي منطقة مرسى علم، حول واحدة من أفضل الأماكن التي احتلت قمة المقاصد السياحية في البحر الأحمر، بحيرة النيزك.

تكوّنت" بحيرة النيزة" بملاصقة الشاطيء على بعد 14 كم مترًا من جنوب مرسى علم، وأقرب علامة مميزة لها قرية مرسى شجرة التي تبعد 4 كم تقريبا عن البحيرة.

"حمام سباحة آمن وطبيعي بعمق 7 أمتار فقط، ومياه دافئة طوال العام، وشعاب مرجانية"، البحيرة الأسطورة التي تجذب السياح الباحثين عن المتعة والجمال، للتدريب على ممارسة رياضة الغوص والسباحة.

وأطلق الأهالي على البحيرة التي تصل مساحتها لـ3 آلاف متر "بحيرة النيزك"؛ بسبب ما وصل إليهم من أجدادهم من أن جسمًا فضائيًا أو نيزكًا اصطدم بهذا المكان، رغم أن تلك الرواية ينفيها علماء الجوليوجيا.

وتتميز البحيرة بمياهها الصافية وقاعها الرملي الشفاف، والبعد عن تيار البحر الذي يجعلها آمنة للغوص، وتحولت إلى حمام سباحة طبيعي طوال العام.

وتنظم الجمعيات السياحية والبيئية رحلات خاصة لبحيرات النيزك؛ لتنظيفها بمشاركة المتطوعين من أبناء المدينة.