حدث ليلًا| وظائف في التعليم.. لميس تعود للكتابة وتعيين 341 معاونًا للنيابة

القاهرة- مصراوي"

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

بالأسماء.. السيسي يصدق على تعيين 341 معاونًا للنيابة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها أمس الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 341 معاونًا للنيابة العامة.

"التعليم" تعلن فتح باب التقدم لوظائف لسد العجز في المعلمين

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم، وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين في المدارس اعتبارا من الخميس الموافق 7 فبراير المقبل، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

"75 دقيقة للرحلة".. وزير النقل يكشف خطة تطوير الخط الأول للمترو

فاجئ الدكتور هشام عرفات وزير النقل، العاملين بعدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، أمس الخميس، حيث تفقد محطات ( السادات، وجمال عبد الناصر، وأحمد عرابي)، واطمأن على زمن التقاطر ومستوى النظافة، وعمل بوابات التذاكر وكاميرات المراقبة.

"خليها تصدي": يجب أن يكون هناك رقيب على سوق السيارات لهذه الأسباب - فيديو

قال محمد راضي، مؤسس حملة "خليها تصدي"، إنه أسس حملة "خليها تصدي" منذ سبتمبر 2015، موضحًا أن الفرق بين حملة "خليها تصدي" في 2015 في 2019 هو التوقيت فقط، والحملة ليست عبارة عن شركة خاصة.

لميس الحديدي تعود للكتابة عبر "مصراوي"

انضمت الإعلامية والكاتبة الصحفية لميس الحديدي إلى قائمة كُتاب بوابة مصراوي.

عمرو طلعت يوجه قيادات المصرية للاتصالات الجديدة لدعم التحول الرقمي

حث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيادات الشركة المصرية للاتصالات على المضي قدما في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات.

مصطفى بكري: مفاجآت جديدة في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير وادي النطرون

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وائل سعد تواضروس الراهب المشلوح أشعياء المقارى، والراهب فلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادى النطرون، شهدت مفاجآت خلال جلسة أمس الخميس.

ترامب يهدد: إما الجدار الحدودي أو الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، إنه بدون الحصول على تمويل لجدار من الكونجرس، فإنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق للإبقاء على عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية.

مستشار ترامب يهدد مادورو: استَقِل وعِش على شاطئ هادئ بعيدا عن فنزويلا

هدد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وطالبه بالاستفادة من عرض المعارض خوان جوايدو بالخروج الآمن.

حكومة الحريري إلى النور.. حزب الله يسيطر على "صحة" لبنان وأمريكا قلقة

بعد شد وجذب استمر قرابة تسعة أشهر، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن تشكيل الحكومة الجديدة والمكونة من 30 حقيبة، تولى فيها ولأول مرة شخصًا مقربًا من حزب الله وزارة خدمية كبيرة هي وزارة الصحة.

الرئيس السوداني يؤكد التزامه بالحوار كوسيلة لحل الإشكالات السياسية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، التزامه بنهج الحوار كوسيلة لحل كافة الإشكالات السياسية.. داعيا الجميع للانخراط في مسيرة الحوار والبناء الوطني.

وزراء خارجية الدول الست يختتمون لقاءهم التشاوري بالبحر الميت

اختتم أمس الخميس الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد بقصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ونظرائه من الأردن والبحرين والإمارات والسعودية والكويت.

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية شرق صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السيطرة على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.