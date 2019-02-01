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    اليوم.. انطلاق ماراثون ختام "الوفد مع الناس" في الجيزة

    03:31 ص الجمعة 01 فبراير 2019
    اليوم.. انطلاق ماراثون ختام "الوفد مع الناس" في الجيزة

    مقر حزب الوفد

    كتب- محمد نصار:

    ينطلق اليوم، الجمعة ماراثون "مبادرة الوفد مع الناس"؛ للاحتفال بختام أعمال مبادرة "الوفد مع الناس" بمحافظة الجيزة التي تقام تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.

    ومن المقرر أن ينطلق الماراثون من أمام جامعة القاهرة حتى منطقة المنيل لتسليم شعلة المبادرة إلى محافظة القاهرة لتبدأ المبادرة عملها في محافظة القاهرة.

    يذكر أن مبادرة الوفد مع الناس أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد للتواصل مع المواطنين.

    حزب الوفد مبادرة الوفد مع الناس محافظة الجيزة بهاء الدين أبوشقة
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