رئيس دار الكتب: مصر لديها جاهزية للتحول إلى مجتمع رقمي

كتب- محمد عاطف:

شهدت قاعة ثروت عكاشة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، ضمن محور الصناعات الثقافية، إقامة ندوة بعنوان "المواطنة الرقمية" بمشاركة كل من الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية والدكتور أسامة القلش أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والدكتورة مها محمود ناجي أستاذ المكتبات بجامعة أسيوط، أدارها الدكتور ياسر مصطفى عثمان .

في البداية قال الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن تواجد السياسة الوطنية للمعلومات أمر مهم لتحقيق المواطنة الرقمية، ولا يمكن أن نستحدث مجتمعًا رقميًا قادرًا على استغلال تكنولوجيا المعلومات بدون تواجد سياسات تحكم تدفق المعلومات.

وأضاف، أن مصر كانت سباقة في وضع سياسة وطنية للمعلومات لتنظيم تدفق المعلومات من خلال إنشاء الشبكة القومية للمعلومات قبل ظهور الإنترنت بسنوات وكانت مرجعا مهما لكل الباحثين .

وأشار إلى أن المواطنة الرقمية، أمر مستحدث يتماشى مع تطورات العصر بأن يكون هناك مجتمع رقمي يجمع المواطنيين الرقميين، ليكون نتيجة لتطبيق المجتمع لأحدث أساليب الرقمنة الحديثة بطريقة إلكترونية تخلق منه مجتمعا رقميا، وهذا ما ساهم في إجراء عمليات جراحية عن بعد عبر أجهزة متطورة وحديثة من خلال ان يكون الطبيب متواجد فى دولة ما والمريض متواجدا فى دولة أخرى وتجرى العملية الجراحية باستخدام تكنولوجيا حديثة متطورة .

ولفت إلى أن هناك دولًا لديها جاهزية لكي تتحول إلى مجتمعات رقمية، من خلال توافر البنية التحتية من الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل، وهناك دول تأخرت في هذا المجال بسبب عدم توافر البنية التحتية من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن مصر الآن لديها جاهزية للتحول لمجتمع رقمي من خلال البنية التحتية المتوافرة من خلال الشبكات المتطورة للإنترنت، كما أن لدينا طفرة كبيرة على مستوى قدرة الأفراد في مصر على التعامل مع الإنترنت.