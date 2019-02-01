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    البرلمان يوضح حقيقة مطالبته الحكومة بفرض تسعيرة جبرية للسلع

    06:00 ص الجمعة 01 فبراير 2019
    البرلمان يوضح حقيقة مطالبته الحكومة بفرض تسعيرة جبرية للسلع

    أرشيفية

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لم يسبق له مطلقا مخاطبة الحكومة أو إصدار توصية بشأن فرض تسعيرة جبرية على السلع.

    وأضاف الشريف، لمصراوي، أنه لا يمكن فرض تسعيرة جبرية لأنها ستخلق سوقًا سوداء للسلع، مؤكدا أنه في ظل اقتصاديات السوق الحر الذي تعتمده الدولة، العرض والطلب هو المتحكم بسعر السلع.

    وأكد عضو اقتصادية النواب أن ما سبق وطالب به النواب أن يعلن التجار أسعار سلعهم وهذا ما شرعه قانون الاستثمار، نافيا صحة ما يثار بشأن مطالبة الحكومة بفرض تسعيرة جبرية من قبل البرلمان.

    مجلس النواب تسعيرة جبرية السلع الغذائية

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