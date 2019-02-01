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    ضياء رشوان يعلن ترشحه على منصب نقيب الصحفيين

    12:02 ص الجمعة 01 فبراير 2019
    ضياء رشوان يعلن ترشحه على منصب نقيب الصحفيين

    الكاتب الصحفي ضياء رشوان

    كتب- مصطفى علي:

    أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال شهر مارس المقبل.

    وقال "رشوان" في بيان: "زميلاتي وزملائي الكرام أعضاء نقابة الصحفيين العريقة.. يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل لم شمل نقابتنا وإنقاذ مهنتنا، وطريقنا لتحقيق هذا هو: الحرية والمهنية والمسئولية. وفقنا الله معا .. زميلكم: ضياء رشوان".

    ضياء رشوان انتخابات الصحفيين نقابة الصحفيين
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