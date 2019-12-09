رئيس حي المرج عن قرار إقالته: "إيه السبب ؟!"

كتب- محمد نصار:

قال العميد علي عبدالله، رئيس حي المرج، في أول تصريح له بعد قرار إقالته، إنه لم يُبلغ رسميًا بالإقالة.

وأضاف "عبدالله"، في تصريح مقتضب لـ"مصراوي"، الاثنين: "متبلغتش بحاجة رسمي ومعرفش حاجة، وما أعرفش إيه سبب الإقالة".

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والأهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوي المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة اليهم.

كما أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان الي الديوان العام للمحافظة وإيقافهم عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلي النيابة الادارية للتحقيق ، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قراراً بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد.

كما أعطى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مهلة ١٠ أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوي النظافة ، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ أيام لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوي النظافة وازالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع .

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوي لسكان تلك الأحياء وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوي الخدمات وازالة القمامة وحل شكاوي المواطنين والاستماع اليها الا أن الوضع لم يتغير.

وكان برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، علي قناة "صدى البلد" قد عرض اليوم تقريرًا مصوراً حول تدني مستوى النظافة في أحياء المرج وحلوان بالقاهرة وتراكم كميات كبيرة من القمامة في أماكن كثيرة بحلوان والمرج وشكاوي المواطنين من سوء مستوى الخدمات.​