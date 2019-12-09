وزيرا الآثار والرياضة يلعبان "بنج بونج" خلال افتتاح برنامج "مصر 2019"- صور

كتب- محمد عاطف:

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الاثنين، في فعاليات البرنامج التطوعي للاتحاد الأفريقي "مصر 2019" والذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقى وزير الآثار بالشباب الأفريقي المشارك في البرنامج واستعرض معهم الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر وجهود الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة من البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

واستهل وزير الآثار كلمته بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لاتاحتة الفرصة للتواجد بين الأشقاء الأفارقة من كل بلاد القارة السمراء، ثم قدم شرحا وافيا مصحوبا بصور توضيحية لعدد من الاكتشافات الأثرية الأخيرة وطبيعتها وتاريخها وأهميتها، لا سيما المشروعات الأثرية التي تم افتتاحها مؤخرًا مما ينعكس بالإيجاب في الترويج لمصر خارجيًا، مشيرًا إلى الدور الذي تلعبه هذه الافتتاحات والاكتشافات في رفع الوعي الأثري لدي أبناء الشعب المصري وخاصة الأطفال والشباب.

كما أشار وزير الآثار إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان والذي من المقررافتتاحه قريبا وتحويله الي معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة و هليوبوليس ، بالإضافة الي افتتاح العديد من المتاحف الوطنية، ونوه بالأعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية و استقباله قريبا للمومياوات الملكية من متحف التحرير في موكب مهيب، والمضى قدما فى إنشاء المتحف المصرى الكبير. وافتتاحه في نهاية عام 2020.

كما أشار إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في استعادة الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية آخرها استعادة تابوت نجم عنخ من الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي نهاية اللقاء، أجاب وزير الآثار علي العديد من الأسئلة والاستفسارات من الحضور الذين استفسروا عن المزيد من المعلومات الجهود التي بذلتها مصر في استعادة الآثار المسروقة ومهربة بطريقة غير شرعية، وكيفية قيام الوزارة بالاكتشافات الاثرية وأعمال ترميم القطع الاثرية.

كما وجه العناني للحضور الدعوة لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه نهاية عام 2020.

وأهدى د. أشرف صبحي الدكتور خالد العناني درع البرنامج، كما تفقدا سويًا بعض صالات الألعاب الرياضية منها صالة لعبة الجمباز ولعبة تنس الطاولة (البنج بونج)، حيث لعبا سويًا مباراة تنافسية بينهما.